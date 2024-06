Selekcjoner rywali Polaków się nie hamował. Ostra ocena Lewandowskiego

Ronald Koeman żywi urazę do FC Barcelona od października 2021 roku, gdy Joan Laporta zdecydował się go zwolnić i zatrudnił w zamian Xaviego Hernandeza. Obecnie Holender wrócił już do prowadzenia kadry narodowej i już jakiś czas temu rozpoczął bitwę psychologiczną z biało-czerwonymi. Najpierw nie chciał uwierzyć, że kontuzja Roberta Lewandowskiego jest prawdziwa, a teraz udzielił kontrowersyjnej wypowiedzi na temat przydatności 35-latka dla "Blaugrany".