Potężne ciosy w reprezentanta Polski. Został porównany do ciężarówki

Po przyjeździe do Hanoweru trzech piłkarzy reprezentacji Polski nie mogło brać udziału w treningach. Byli to Robert Lewandowski, Karol Świderski i właśnie Paweł Dawidowicz. Wszyscy trzej doznali urazów w meczu towarzyskim z Turcją, który Biało-Czerwoni wygrali 2:1. Stoper opuścił plac gry w przerwie i jak się potem okazało, doszło u niego do nadciągnięcia mięśnia czworogłowego uda. Świderski wrócił już do treningów, a w sobotę Dawidowicz niestety nadal nie ćwiczył z drużyną. Jan de Zeeuw nie uznaje ewentualnej absencji obrońcy za osłabienie składu Michała Probierza.

