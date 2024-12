Wyjazd Polek na kwalifikacje do igrzysk zagrożony. Awantura po decyzji Andrzeja Dudy

Od 1 stycznia życie polskich sportowców miało ulec zmianie. Tego dnia bowiem planowo powinno rozpocząć się obowiązywanie nowelizacji do ustawy o sporcie. Tak się jednak nie stanie, bo prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Nitras wysunął żądania w stronę Dudy. Stanowczo

Te bowiem w lutym 2025 roku muszą zjawić się w Japonii, aby tam rozegrać turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich, które odbędą się rok później. W tym momencie wyjazd naszych hokeistek stanął pod znakiem zapytania, właśnie w związku z tą decyzją, co ogłosił Sławomir Nitras.

- W lutym przyszłego roku polskie hokeistki muszą pojechać do Japonii na turniej kwalifikacji do IO. Zgodnie z prawem nie jestem w stanie zapłacić za ten wyjazd. Bo jak wpłacę je do PZHL, to zajmie je komornik. Nikt do tej pory nie próbował rozwiązać tego problemu. Ja zaproponowałem rozwiązanie banalne i proste. Finansowanie przez instytut sportu - powiedział na piątkowej konferencji prasowej minister Sportu i Turystyki.