Upadł znany klub. Boją się, że będą następni

Żużlowa Unia Tarnów boi się o swoją przyszłość

W zasadzie więc żużlowa Unia jest jedyną nadzieją na to, że w mieście będzie sport na wysokim poziomie. Tarnowianie są bowiem faworytem do wygrania Krajowej Ligi Żużlowej. Jeśli tylko drużynie nie przeszkodzą kontuzje, a klub będzie miał kasę na wypłaty dla zawodników, to wiele wskazuje na to, że uda się wywalczyć awans do 2. Metalkas Ekstraligi. A co będzie dalej to już duży znak zapytania.