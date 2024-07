Gwiazdor puszcza oko do polskich klubów. Znów rozbije bank?

Jason Doyle dochodzi do siebie po kontuzji, jakiej nabawił się pod koniec maja w lidze angielskiej. Australijczyk ten sezon ma z głowy, ale właśnie poinformował o swoich planach startów w zimie w Australii. To ważna wiadomość dla polskich klubów, które interesują się jego usługami. Do tej pory był pewien znak zapytania co do jego przyszłości, ale teraz pewne jest, że były mistrz świata wróci do żużla i wiele wskazuje na to, że w pełni upora się z kontuzją barku.