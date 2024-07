Polacy zaczynają walkę o mistrzostwo świata. Trener tłumaczy powołania

Od 9 do 13 lipca Manchester zostanie najważniejszym żużlowym miastem. W Wielkiej Brytanii po roku przerwy rozegrane zostaną półfinały, a także finał Speedway of Nations. Polacy rozpoczną zmagania 9 lipca półfinałem ze Szwecją, Ukrainą, Finlandią, Francją, Niemcami i Włochami. Drugi półfinał zostanie rozegrany dzień później, z kolei finałowe zawody zaplanowano na 13 lipca.

Żużel. Rafał Dobrucki podał nazwiska zawodników na Speedway of Nations. To szeroka kadra

- Na ten moment jest powołana szeroka kadra pięciu zawodników, a kto pojedzie do Manchesteru, to zobaczymy. Nie ma w tym momencie finalnej decyzji - mówi w rozmowie z Interią Rafał Dobrucki.

Największym pechowcem jest Janusz Kołodziej, który nie dostał powołania do kadry, bo wciąż trapią go kontuzje. Tor w Manchesterze wydaje się być skrojonym pod naszego reprezentanta.

- Ilość, mnogość i komplikacje z urazem Janusza Kołodzieja spowodowały, że powoływanie jego pomimo faktu, że tor w Manchesterze może mu pasować, jest dużym ryzykiem. Na pewno w normalnej dyspozycji Janek byłby powołany do kadry - tłumaczy brak powołania dla Kołodzieja Rafał Dobrucki.

Żużel. Apator Toruń ma problem z silnikami. Patryk Dudek bez stabilizacji

- Myślę, że z silnikami obecnie jest tak, że sam silnik jest z najwyższej półki, tylko niewiedza co z takim silnikiem zrobić powoduje to, że nie jedzie się szybko, jak powinno. Uważam, że to jest problem - mówi Rafał Dobrucki, który jest otwarty na pomoc Patrykowi Dudkowi.