Polak zmieni klub? Mówi wprost: Wszystkie spekulacje są rozwiane

Żużel. Oskar Fajfer zostanie w Stali Gorzów

Oskar Fajfer od początku swojej przygody w PGE Ekstralidze odpłaca włodarzom Stali za zaufanie, jakim go obdarzyli. W zeszłym sezonie legitymował się średnią 1,763 pkt/bieg, co uplasowało go na 25. miejscu wśród najskuteczniejszych zawodników najlepszej ligi świata.