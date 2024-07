Mesut Oezil był przez siedemnaście lat zawodowym piłkarzem

Kiedy poinformował o definitywnym zakończeniu kariery, wielu fanów nie mogło uwierzyć, że nie zobaczy go już na boisku. Niektórzy łudzili się, że po wyleczeniu kontuzji pogra jeszcze co najmniej kilka lat, gdyż wciąż dopisywała mu forma, choć, jak wiadomo, nie był to ten sam poziom co dziesięć lat wcześniej.