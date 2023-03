Witam wszystkich, Po długich przemyśleniach ogłaszam moje natychmiastowe zakończenie kariery w profesjonalnym futbolu. Miałem zaszczyt być profesjonalnym piłkarzem przez prawie 17 lat i czuję się niesamowicie wdzięczny za tę możliwość. Jednak w ostatnich tygodniach i miesiącach, doznając również kilku urazów, coraz bardziej jasne jest, że nadszedł czas, aby opuścić wielką scenę piłki nożnej. To była niesamowita podróż pełna niezapomnianych chwil i emocji. Chcę podziękować moim klubom - Schalke 04, Werderowi Brema, Realowi Madryt, Arsenalowi FC, Fenerbahce, Basaksehir oraz trenerom, którzy mnie wspierali, a także kolegom z drużyny, którzy stali się moimi przyjaciółmi. Szczególne podziękowania muszę skierować do członków mojej rodziny i najbliższych przyjaciół. Byli częścią mojej podróży od pierwszego dnia i dali mi tak wiele miłości i wsparcia, przez dobre i złe czasy. Dziękuję wszystkim moim kibicom, którzy okazali mi wiele miłości bez względu na okoliczności i bez względu na to, jaki klub reprezentowałem. Teraz czekam na wszystko, co jeszcze jest przede mną z moją piękną żoną, Amine, i moimi dwoma pięknymi córkami, Edą i Elą - ale możecie być pewni, że usłyszycie mnie od czasu do czasu na moich kanałach mediów społecznościowych. Do zobaczenia wkrótce

~ Pożegnanie Mesuta Oezila