Gardias pochwaliła się romansem z piłkarzem. I się zaczęło

"Wielką inspiracją i pomocą był dla mnie mój chłopak, który zawodowo od lat związany jest z piłką nożną. To właśnie on podpowiadał mi terminologię i pojęcia związane z futbolem, co znacznie wzbogaciło tekst utworu" - wyznała w "Twoim Imperium".

Dorota Gardias tłumaczy się z "Futbolowego Balu"

"Tak się zastanawiałam, kiedy ktoś to pytanie zada. Bardziej się spodziewałam po Kubie Wojewódzkim, ale okej. Siedziałam przy pianinie i komponowałam melodię do kolejnego utworu i tak naprawdę to był przypadek. Tak zupełnie szczerze i zupełnie serio. Chodziłam sobie po domu i układałam melodię i przez przypadek zaśpiewałam "ole, ole" i pomyślałam, ale byłaby to piosenka, bo taka prosta linia melodyczna i ładnie budujące się napięcie w refrenie. I zaczęłam tak kombinować i sprawdziła, kiedy są te mistrzostwa Euro, a to już za miesiąc miały być. Pomyślałam, że może by tak spróbować, ale sądziłam, że ktoś już na pewno to robi, przecież na Euro musi być piosenka, a okazało się, że nikt tego nie robi. Trzeba było mieć w sobie tylko odwagę, żeby zrobić piosenkę na Euro" - wyjaśniła Dorota, rozwiewając wszelkie domysły.