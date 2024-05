Najpierw zmiana stylu, teraz takie wieści. Gwiazda TVN zrobi to na Euro 2024

Dorota Gardias to postać znana wielu Polakom. Swoją karierę pochodząca z Tomaszowa Lubelskiego gwiazda zaczynała od występów w konkursach piękności. Po zdobyciu wielu tytułów dziennikarka zmieniła nieco swoją ścieżkę kariery zawodowej i postanowiła spróbować swoich sił jako modelka , co było - trzeba przyznać - strzałem w dziesiątkę. Znalazła się ona bowiem na okładkach takich magazynów jak m.in. "Cosmopolitan", "Twój Styl", czy "CKM". Wzięła także udział w kilku kampaniach reklamowych.

Po kilku latach kariery w modelingu Dorota Gardias postanowiła dokonać kilku ważnych zmian. Wówczas rozpoczęła ona pracę w mediach i szybko odnalazła się w roli dziennikarki, a następnie prezenterki pogody. 43-latka w 2009 roku stwierdziła, że praca przed telewizyjnymi kamerami w roli pogodynki to dla niej za mało. Wówczas wzięła ona udział w "Tańcu z Gwiazdami" i u boku Andreja Mosejcuka dotarła aż do finału, ostatecznie wygrywając 9. edycję programu. Po udanym występie w tanecznym show Dorota Gardias zdecydowała się na udział w kilku innych programach rozrywkowych. W 2022 roku uczestniczyła ona w pierwszej edycji programu Mask Singer, podczas której występowała na scenie w przebraniu Róży. W tym show dziennikarka odkryła swoją miłość do muzyki.