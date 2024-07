Stefano Terrazzino nie kryje rozgoryczenia. To koniec

Zainteresowanie piłką nożną - jak przystało na Włochów - przejawiają oczywiście wszyscy bracia Terrazzino. Niestety, w miniony weekend nie mieli oni zbyt wielkich powodów do radości. Ich reprezentacja przegrała bowiem w sobotę 0:2 ze Szwajcarią, co ostatecznie przekreśliło ich szanse na dalsze występy na Euro 2024. Tym samym nie obronią tytułu mistrza Europy z 2021 roku.

"Nasza drużyna nie miała na tych mistrzostwach ducha, który zawsze pokazywała w wielkich imprezach. Tym razem go brakowało. Nie miała również bohaterów meczów, jakich zwykle do tej pory mieliśmy. Nie zdążyłem się nawet na dobre w to wkręcić, a już się skończyło. I już nie ma w turnieju obu moich drużyn. Ani polskiej, ani włoskiej" - wyznał gorzko w "Fakcie" Stefano.

Niewesoło we włoskim domu Terrazzino

"Nawet nie oglądaliśmy tego meczu do końca, bo wiedzieliśmy, że to nie jest drużyna, jaką mieliśmy w przeszłości. Były małe szanse na wygraną i to zwycięstwo Szwajcarii było zasłużone. Włosi byli po prostu byli słabsi, czasami zdarza się jakieś nieszczęście, ale w Berlinie było widać, że nie mamy drużyny. Włosi są bardzo wkręceni w piłkę nożną, ale już na dzień dobry nie było to tak odczuwalne, jak zazwyczaj. Kibice wiedzieli, że nie było za dużych szans, więc nie było też wielkich emocji" - wyznał z żalem.