Z Polakami dokonał niemożliwego. W pośpiechu rozwiązał kontrakt, dramat znanego trenera

Wrzesień 2009 już na zawsze przejdzie do historii polskiej siatkówki . "Biało-Czerwoni" trzy lata po medalu wywalczonym w mistrzostwach świata w Japonii poszli za ciosem i na tureckich parkietach odnieśli jeszcze większy sukces. Piotr Gruszka wraz z kolegami sięgnął po triumf na Starym Kontynencie. Kraj nad Wisłą oszalał wówczas na punkcie tej dyscypliny sportu i ogromne zainteresowanie widoczne jest zresztą do dziś.

Kto wie, czy sukces byłby możliwy gdyby nie Daniel Castellani. To w końcu on wybrał odpowiednią grupę zawodników, a następnie wzorowo poprowadził ich na ławce trenerskiej. Nad Bosforem na "Orłów" nikt nie potrafił znaleźć sposobu. Polacy zakończyli zmagania bez ani jednej porażki, w finale wygrali z Francją w pewnym stylu 3:1 . W ojczyźnie witano ich jak królów. Poza selekcjonerem uwaga fanów skupiła się głównie na Piotrze Gruszce - MVP turnieju.

To miała być piękna przygoda. Daniel Castellani musiał zmienić plany

Argentyński szkoleniowiec w biało-czerwonych barwach pojawiał się na spotkaniach jeszcze przez kilkanaście miesięcy, w październiku 2010 został zwolniony. Czy z tego powodu jego kariera stanęła w miejscu? Wręcz przeciwnie. Za nim wiele lat pracy w uznanych klubach i mnóstwo zdobytych pucharów . W pewnym momencie zaczął trenować kobiety. Zaufała mu ojczysta federacja. W nadchodzącym sezonie ponadto czekało go jedno z największych wyzwań w karierze. 63-latek podpisał kontrakt z japońskim klubem Osaka Marvelous.

Doświadczony szkoleniowiec pewnie już szykował się do wylotu, aż nagle zatrzymały go straszne wieści. Badania, jakim się poddał, wykazały, że doszło u niego do nawrotu choroby nowotworowej. Argentyńczyk nie chciał ryzykować i błyskawicznie odwołał wszystkie plany. Jak informuje portal "siatka.org", umowa między trenerem a azjatyckim zespołem została anulowana. Na ławce trenerskiej 63-latka nie ujrzymy także podczas spotkań żeńskiej reprezentacji "Albicelestes".