Gorzkie słowa o polskich kibicach. Przykro się tego słucha

Radosław Majewski mówił o:

O tym, kto oczarował w fazie grupowej: Chyba trzech najlepszych strzelców, czyli Mikautadze, Fuellkrug i Gakpo. No takiego zestawienia przed turniejem to by nikt nie wymyślił. Myśleliśmy o Bellinghamie czy Kanie, a jest zupełnie inaczej. Do tego wyróżniłbym jeszcze reprezentację Hiszpanii, bo grają świetnie.