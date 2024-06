Moder jak Zinedine Zidane. Zachwyty nad zagraniem Polaka, czas na Austrię?

Jakub Moder pierwszy mecz mistrzostw Europy 2024 zaczął na ławce rezerwowych. Polska przegrała to spotkanie 1:2, ale Moder swoją rolę odegrał i to w całkiem niezłym stylu. Pomocnik Brighton and Hove Albion pojawił się na murawie na samym początku drugiej połowy i zagrał naprawdę dobrze. Po tym spotkaniu bardzo szerokim echem odbiło się wideo, na którym "Modziu" robi ruletę niczym Zinedine Zidane, a kibice chwalą naszego pomocnika z wszystkich stron, także ci zagraniczni.