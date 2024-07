Świątek pozostała na czele rankingu WTA. Polka po czwartym w karierze, a trzecim z rzędu triumfie na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, postanowiła odpocząć i do tej pory nie wzięła udziału w żadnym turnieju na kortach trawiastych. Ponieważ w tamtym roku startowała w Bad Homburg, gdzie doszła do półfinału, to w najnowszym zestawieniu, opublikowanym w poniedziałek, straciła 110 punktów i teraz ma 11 585.

