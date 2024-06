W tej klasyfikacji nastoletni Hiszpan wyprzedził Polaka . Do tej pory rekord w tym względzie należał do Kacpra Kozłowskiego , który w 2021 roku pojawił się na boisku w meczu z Hiszpanią (1-1) w Sewilli mając 17 lat i 246 dni.

Obie drużyny w Berlinie miały sobie coś do udowodnienia. W poprzednich dwóch bezpośrednich meczach lepsi okazywali się piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego, którzy podczas Euro 2020 wyeliminowali Chorwatów w 1/8 finału, wygrywając jednak dopiero po dogrywce 5-3, a w finale zeszłorocznej Ligi Narodów triumfowali dopiero po rzutach karnych (5-4, wcześniej było 0-0).

Chorwaci w ostatnich latach osiągali duże sukcesy, bo w mistrzostwach świata w 2018 roku byli na drugim miejscu, a cztery lata później na trzecim, jednak w mistrzostwach Europy nie mogli przebić się do strefy medalowej .

Turniej w Niemczech jest dla nich o tyle ważny, że być może to ostatnia wielka impreza dla kilku piłkarzy, w tym Luki Modricia , który we wrześniu skończy 39 lat.

Euro 2024. Do przerwy Hiszpania prowadziła 3-0

Hiszpanie nie zamierzali jednak ułatwiać sprawy pomocnikowi Realu Madryt . Po wyrównanym początku objęli prowadzenie w 29. minucie. Fabian Ruiz zagrał prostopadle do Alvara Moraty , który podprowadził piłkę, wpadł z nią w pole karne i uderzył nie do obrony.

Natomiast w 32. minucie było już 2-0 dla Hiszpanii. Tym razem Fabian Ruiz nie podawał , tylko na linii pola karnego ograł Modricia, następnie Marcela Brozovicia , by w końcu oddać strzał o którym piłka przeleciała jeszcze między nogami Josipa Šutalo i zatrzepotała w siatce.

Podopieczni Luisa de la Fuente nie zaciągali hamulca. W drugiej minucie doliczonego czasu do pierwszej połowy strzelili kolejnego gola. Z prawej strony dośrodkował Yamal, a w polu karnym najsprytniejszy okazał się Daniel Carvajal , który wyszedł zza obrońców i zmienił tor lotu piłki, zupełnie myląc Dominika Livakovicia .

Euro 2024. Unai Simon obronił rzut karny

W 65. minucie Zlatko Dalić , selekcjoner reprezentacji Chorwacji, zdecydował się zdjąć z murawy Modricia i Kovačicia, czyli de facto poddał to spotkanie. Chwilę później został zmieniony Morata, który narzekał na jakieś problemy ze zdrowiem.

Chorwaci mieli ogromną szansę na strzelenie gola w 79. minucie, kiedy po błędzie Simona Rodri sfaulował Bruno Petkovicia w polu karnym. Do "jedenastki" podszedł sam poszkodowany, ale jego strzał odbił bramkarz Hiszpanów. Piłkę przejął jednak Ivan Perišić podał do Petkovicia, a ten posłał ją do siatki. Całą sytuację sprawdzał jeszcze VAR i okazało się, że asystent wbiegł na murawę, zanim jego kolega oddał uderzenie i bramka nie została uznana.