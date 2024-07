Eksperymentalny skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata. Zaskakujący wybór trenera

W zeszłym sezonie Polacy zdobyli mistrzostwo świata na stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Wszystko dzięki kapitalnej szarży Macieja Janowskiego w ostatnim wyścigu. Trener Rafał Dobrucki postanowił wziąć zeszłorocznego bohatera do Manchesteru na turniej w formule parowej.

Żużel. Szymon Woźniak był pretendentem do składu

- Kluczem w reprezentacji było to, że pewniakami w składzie byli zawodnicy startujący w Grand Prix. Teraz się to zmieniło i wybór padł na Janowskiego, który choć ze startów w elitarnym cyklu jest znany, w tym sezonie pełni tylko rolę rezerwowego, a i warto zauważyć, że w Gorzowie szału nie zrobił. Dlaczego więc trener postawił na niego? Doskonale zna tor w Manchesterze, bo jeździ na wyspach. Na tym stadionie można budować prędkość, a Maciej Janowski to potrafi. To był klucz i pod tym względem ten wybór się broni. Czy trener popełnił błąd? To ocenimy po fakcie, ale na ten moment uważam, że dobrał odpowiednich zawodników - dodaje Frątczak.