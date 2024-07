Superliga sp. z o.o. dołączyła tym samym do grona europejskich organizacji, które korzystają z najnowocześniejszych technologii analizy danych opartych na sztucznej inteligencji. Z rozwiązań Handabll.ai korzystają bowiem m.in. Europejska Federacja Piłki Ręcznej oraz krajowe federacje we Francji, Hiszpanii, Portugalii czy Polsce.

- Nasze partnerstwo to inwestycja w technologię, która dostarczy klubom narzędzi do rozwoju zespołów i poprawy wyników na parkietach. To duży krok naprzód w celu poprawy jakości nie tylko w samej grze, ale i scoutingu. W Superlidze podpatrujemy najlepsze, europejskie rozwiązania i staramy się je systematycznie wdrażać do ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet. Wnikliwa analiza danych w oparciu o sztuczną inteligencję to przyszłość piłki ręcznej, dlatego cieszę się, że już teraz oddajemy w ręce sztabów szkoleniowych potężne narzędzie, które w perspektywie czasu powoli im na rozwój zespołów i poprawę jakości w grze - mówi Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.