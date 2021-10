Goście zaproszeni do studio przez Przemysława Iwańczyka długo rozmawiali o powodach, dla których Legia Warszawa była w konieczności dokonania zmiany trenera. - Ludzie, którzy mówią że zawodnicy powinni być przygotowani do grania przez całą rundę, plotą bzdury - stwierdził, odpierając część pojawiających się zarzutów Jacek Zieliński. Nie zgodził się z nim Tomasz Hajto - 50 spotkań w sezonie jesteś w stanie zagrać - stawiał tezę był reprezentant Polski.



W programie pokazany został materiał o przeszłości nowego trenera Legii. Szymon Zaworski odwiedził Escolę Warszawa, gdzie Marek Gołębiewski spędził osiem lat, zbierając doświadczenie w zawodzie.



- Jak sobie pomyślimy o przeszłości, to zazwyczaj po zmianie trenera w Legii było odbicie. Wiemy, że nawet jak jest kryzys, to też jest ogromny potencjał. Naturalną tendencją jest powrót do lepszej gry, trzeba pchnąć wagoniki, pokonać tarcie. Zmiana trenera to jest impuls. Bagaż tego, co stało się złego, odchodzi, wszyscy są lżejsi, łatwiej wrócić do wygrywania - powiedział Jacek Zieliński, pozostający optymistą w sprawie najbliższej przyszłości i wyników osiąganych przez mistrzów Polski.



