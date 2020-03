Żużel. Bartosz Zmarzlik: Wziąłem ślub z Orlenem. Kubica zażartował ze Zmarzlika. Wideo WIDEO |

Mam jeszcze wiele marzeń i celów do realizacji, ale nie chcę o nich rozmawiać - powiedział podczas prezentacji Orlen Teamu w Warszawie żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Obecny na konferencji Robert Kubica zażartował, że największym życiowym sukcesem Bartka będzie zrzucenie go z koła rowerowego podczas przygotowań do kolejnego nowego sezonu w grudniu na Teneryfie.