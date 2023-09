Żywa legenda żegna się z klubem. Na szczycie zostanie pod jednym warunkiem

Początki kariery

Sparta Wrocław była dla niego trampoliną

Prawdziwą trampoliną w karierze Jarosława Hampela był transfer do Sparty Wrocław, do którego doszło przed 2003 roku. W zawodach ligowych nie było żadnych zastrzeżeń co do jego występów, a największym osiągnięciem było zdobycie tytułu indywidualnego mistrza świata juniorów na torze w Kumli. Po czterech latach od debiutu w cyklu Grand Prix, Hampel regularnie brał udział w zawodach i dwukrotnie stanął na podium. W 2006 roku razem z Tomaszem Gapińskim, Nicolaiem Klindtem, Jasonem Crumpem, Ronnie Jamrożym i Filipem Siterą zdobył drużynowe mistrzostwo Polski. Sezon później Jarosław Hampel przeniósł się do Leszna i z miejscową Unią także zdobył tytuł DMP, będąc ważną postacią zespołu. Już wtedy miał status wielkiej, światowej gwiazdy żużla.