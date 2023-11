Zyskał miłość, ale w pracy może mieć duże kłopoty. To kolejna poważna strata

Mechanicy uciekają od Roberta Lambert. Wiele osób zastanawia się, dlaczego tak się dzieje, bo Anglik nie jest złym pracodawcą. Nie wylewa swoich żali na mechaników, nie krzyczy na nich, ani nie rzuca w nich ciężkimi przedmiotami, co zdarza się w boksach innych zawodników. Najlepszy dowód to film Canal+ o karierze Nickiego Pedersena. Jego mechanicy musieli znieść bardzo wiele.

Lambert oferuje ciężką pracę

U Lamberta tego problemu nie ma. Jest za to coś innego. Trochę popytaliśmy i okazuje się, że mechanicy nie chcą pracować u zawodnika For Nature Solutions Apatora Toruń, bo to ciężka praca. W ostatnim czasie był u Lamberta mechanik, który wytrzymał tylko miesiąc.

Lambert dużo jeździ i jest wymagający. To pierwsze oznacza, że mechanik w trakcie sezonu jest praktycznie gościem w domu. Bo jeśli jego pracodawca startuje w kilku ligach i w Grand Prix, to dla mechanika oznacza to rollercoaster.

Dodatkowo angielski żużlowiec lubi solidnie potrenować i przetestować różne rozwiązania. Dla mechanika to kolejny zajęty dzień w tygodniu. Teoretycznie, gdyby tego nie było, mógłby odpocząć po ligowych wojażach. Lambert jest jednak perfekcjonistą, więc trening być musi.

Nie wszyscy są tak wymagający

A jeśli chodzi o wymagania, to zawodnik jest z tych, którzy lubią, jak jego motocykle lśnią, jakby miały zaraz stanąć na wystawie sklepowej. Nie ma w tym niczego złego. To dowodzi szacunku do tego, co się robi i do reklamodawców, którzy płacą niemałe pieniądze za to, żeby być widocznymi.

Nie wszyscy zawodnicy są tak wymagający, jak Lambert, dlatego jeśli ktoś ma szansę sobie ulżyć, korzysta z tego. Jedna liga mniej, czy rezygnacja z treningu oznaczają nieco więcej luzu. Jest w tygodniu czas, żeby zejść z tych wysokich obrotów.

Rok temu doznał pierwszej poważnej straty

Rok temu od Lamberta odszedł Łukasz Jankowski, który przeniósł się do Piotra Pawlickiego. Teraz z kolei Anglika opuścił Kamil Antoniewicz, który w 2023 był głównym mechanikiem. Stracić dwóch takich fachowców w ciągu roku, to olbrzymia strata. Lambert najpewniej już ją załatał, albo za chwilę to zrobi, ale w żużlu zgrany team znaczy bardzo wiele. Jeśli zawodnik rozumie się z mechanikami bez słów, jeśli oni znają jego przyzwyczajenia i upodobania, to taka robota przebiega harmonijnie. Taki żużlowiec też czuje się przez to pewniej.

Jeśli Lambert szybko złapie wspólny język z nowym teamem, to nie będzie problemów. Gorzej, gdy coś nie zagra. O zastępstwo łatwo nie będzie, bo kiedy mechanicy mają ofertę od Lamberta i innego zawodnika, to biorą tę drugą pracę. Antoniewicz przeniósł się do Madsena, gdzie stworzy team z Przemysławem Tajchertem.

Robert Lambert i Piotr Pawlicki dziękują sobie za walkę na torze / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patryk Dudek i Robert Lambert w przerwie między biegami / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski