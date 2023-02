Żyła złota razy dwa. Kto posprząta ten bałagan? [FELIETON]

Za Małysza, Żyła byłby emerytem

Wielki sukces Piotra Żyły na normalnej skoczni w Planicy. Polak, z którym miałem okazje współpracować w świetnym stylu obronił tytuł mistrza świata. Okazuje się, że Piotr Żyła, to żyła złota razy dwa.

Żużel i skoki narciarskie poza wieloma różnicami, mają jeden gigantyczny wspólny mianownik , o którym często wspominam. To człowiek, który musi wprowadzić swoje ciało i głowę w stan automatyzmu. W jednej i drugiej dyscyplinie polega to na tym, że nie za dużo kombinujemy i zmieniamy, tylko wykonujemy dobrze nam znaną procedurę.

Na taki stan rzeczy składa się mnóstwo czynników, związanych z regeneracją organizmu, motoryką itp. Te procesy są wydajniejsze, co jeszcze kilkanaście lat temu było nie do pomyślenia. W przypadku Piotrka, czy Kamila Stocha mówilibyśmy wtedy o sportowych emerytach.

Piotrek jest twardy mentalnie , podziwiam jak potrafi się zamknąć we własnym świecie, tłumić emocje, które uwypukla dopiero po wylądowaniu na zeskok. A potem wybucha wulkan.

Turnbichler posprzątał bałagan

Ostatnie tygodnie były trudne, chłopaki złapali lekką zadyszkę, dlatego postanowiono ich wycofać z turniejów przed czempionatem globu i wdrożyć plan naprawczy. Trzeba było odpuścić, zrobić krok do tyłu, aby później pójść dwa do przodu.

Dzięki Bogu Turnbichler się obronił, a sezon udowodnił, że w porównaniu do poprzedniego jesteśmy kilka długości z przodu. W pół roku nowa austriacka miotła świetnia poukładała klocki i w stosunkowo krótki czasie dała nam tyle radości.

Angielski bigos z Sajfutdinowem w roli głównej

Na żużlowym, europejskim podwórku zamieszanie ze zgłoszeniem do startów w lidze angielskiej w barwach Ipswich Witches Emila Sajfutdinowa. Temat podgrzały strona klubowa oraz brytyjska federacja. Ktoś wyrwał się przed orkiestrę, ponieważ na jaw wyszło, że formalności jednak nie dopełniono. Nie czepiałbym się za to kontrowersyjnej daty, która przypadła na prezentację Rosjanina, a na którą zwrócili uwagę polscy obserwatorzy.

Jeśli pokazujemy kewlary, zawodnika, a nie mamy na to stosownych papierów, to sytuacja jest naprawdę przedziwna i zastanawiająca. Rodzą się pytania, jak to możliwe i jak ta saga się skończy, a słychać tu i ówdzie, że mogą być z tego kłopoty. W każdym razie głupio wyszło i ktoś powinien spalić się ze wstydu.