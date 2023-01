Życzyli mu wózka a nawet śmierci! Miał dość

Piotr Pawlicki musiał walczyć z hejtem

Były kapitan Fogo Unii Leszno, a obecnie nowy zawodnik Betard Sparty Wrocław ma za sobą trudny rok. Żużlowiec, którego potencjał nieraz był porównywany do samego Bartosza Zmarzlika liczył, że sezon 2022 będzie w jego karierze przełomowy. W ostatnich latach obniżył bowiem loty i liczył na odbicie się. Tymczasem znów nie wszystko toczyło się po jego myśli. Nie omijały go przy tym kontrowersje i upadki.

Jeszcze gorzej ułożył się dla niego czerwcowy mecz w Grudziądzu. W jednym z biegów doszło do karambolu z udziałem jego i Nickiego Pedersena. Konsekwencje wypadku były olbrzymie. On sam złamał łopatkę i musiał kilka tygodni odpoczywać od żużla. Duńczyk z kolei złamał miednicę i do dziś walczy o powrót do zdrowia.