Życzenia dla ludzi żużla. Doyle'owi lustro, Rosjanom telewizor

Czego życzę Bartoszowi Zmarzlikowi ? Zawsze pustej autostrady z Gorzowa do Lublina i czwartego tytułu mistrza świata. Niech przekracza kolejne granice, niech goni legendy, niech jego zagraniczni rywale w Grand Prix popadają w jeszcze większe kompleksy.

Czego życzę Jasonowi Doyle’owi? Pieniędzy niekoniecznie, bo jak zaczną przychodzić wypłaty z Krosna, to będzie mógł sobie nimi wypychać poduszki. Ale może porządnego lustra. Żeby miał w co spojrzeć, jak będzie nabijał w butelkę kolejny polski klub.

Czego życzę Rosjanom również tym z polskimi paszportami? Żeby przemówili w najbliższe święta ludzkim głosem, albo kupili sobie do domu kolorowy telewizor i zobaczyli, to co naprawdę dzieje za polską granicą.