- Współczuję tym, co mają w sobie tyle nienawiści, żeby życzyć innym śmierci, kontuzji, czy wózka inwalidzkiego - mówił Piotr Pawlicki, bo też on dostał takie życzenia od kibiców. - Niech odklikają moje socjale. Ja nie potrzebuję ludzi, którzy w komentarzach leczą swoje kompleksy - dodał zawodnik.

Po serii kolizji Pawlickiemu przypięto łatkę brutala

Wrócił i znowu upadł, a także pokłócił się z Berntzonem

- Trochę siniaków doszło, ale jest okay - mówił o wypadku. - Jeśli ktoś w parkingu udaje kogoś innego, a przed kamerami jest inną osobą, to ja niekoniecznie muszę kogoś takiego lubić. Poza tym on z niejednym miał problemy, bo jest takim zawodnikiem, co lubi celować w drugiego. W sobotę, w SEC, uderzył mnie z koła. Jak chce tak jeździć, to nikt mu nie zabroni - tak z kolei tłumaczył scysję z Berntzonem.