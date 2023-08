Życiowa szansa przed szesnastolatkiem. Może zostać mistrzem Polski

Betard Sparta dość długo w sezonie 2023 kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. Wrocławian pod koniec rundy zasadniczej zatrzymała dopiero Fogo Unia Leszno, która w końcu polubiła się z własnym torem i nie pozostawiła liderowi tabeli żadnych złudzeń. Podopieczni Dariusza Śledzia pomimo pewnego zwycięstwa w fazie zasadniczej, borykają się jednak obecnie z problemami. Kontuzjowany jest Piotr Pawlicki, a bez jego dobrej formy ciężko będzie powalczyć o złoto. Polak wrócić ma już niebawem, ale na pewno potrzebował będzie co najmniej kilku sesji treningowych, by ponownie czuć się na motocyklu tak dobrze jak przed urazem.