Życie zaczyna się po 40-stce. Niebywała przemiana

Przemiana Jarosława Hampela

- Ja jestem o Jarka spokojny. Jego problemy są przejściowe i wiem, że sobie z nimi poradzi. To tylko kwestia czasu, więc ma nasze pełne wsparcie - mówił na początku sezonu menedżer Motoru Lublin Jacek Ziółkowski. Wtedy bardzo często musiał odpowiadać na pytania w stylu: "co się dzieje z Hampelem?". Choć sam zachowywał spokój, to niewielu podzielało jego optymizm. Wydawało się, że 40- letni zawodnik tak dobry, jak kiedyś już nigdy nie będzie. PGE Ekstraliga zdawała się z czasem przerastać go coraz bardziej.