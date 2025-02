Zwrot akcji, wystarczyło jedno spotkanie. W Bydgoszczy drżą ze strachu

Rok temu o tej porze Josh Pickering nie miał klubu w polskiej lidze. Australijczyk trafił do Wybrzeża Gdańsk awaryjnie, dopiero w trakcie sezonu. Wystarczył mu tylko jeden mecz, by zwrócić na siebie uwagę. Spadkowicz z Leszna długo się nie zastanawiał i zakontraktował go na nadchodzący sezon. Pickering ma być tajną bronią w walce z głównym rywalem do awansu, czyli Abramczyk Polonią Bydgoszcz. To właśnie na tym torze wyczyniał cuda, startując na silnikach 3-krotnego mistrza świata, Taia Woffindena. Teraz 28-latek otrzyma wsparcie jednego z dwóch najlepszych tunerów żużlowych na świecie.