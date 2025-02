Zwrot akcji ws. imprezy na PGE Narodowym. Polski gwiazdor skreślony, w grze dwa nazwiska

Samowolne opuszczenie obozu reprezentacji Polski na Malcie przez Macieja Janowskiego niesie za sobą poważne konsekwencje. 33-latek został skreślony z kadry na sezon 2025, przez co wykluczył się z finału Złotego Kasku, czyli krajowych eliminacji do cyklu Grand Prix oraz Tauron SEC. Nie będzie go też w finale Speedway of Nations w Toruniu. Jak się okazuje, to nie wszystko.