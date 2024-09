Zwrot akcji w sprawie reprezentanta Polski. Ten transfer wszystkich zaskoczy

Spadek z PGE Ekstraligi oznacza rozstanie Ratajczaka z 18-krotnym mistrzem Polski. Żużlowiec ma ważną umowę, dlatego Unia zgodziła się tylko wypożyczyć wychowanka, aby po ewentualnym awansie błyskawicznie go odzyskać. 19-latek od dawna jest dogadany z klubem z Zielonej Góry, ale do finalizacji wypożyczenia jeszcze nie doszło. Ten fakt zamierza wykorzystać beniaminek PGE Ekstraligi .

Żużel. Transfery. Damian Ratajczak w INNPRO ROW-ie Rybnik?

Wypożyczenie Ratajczaka będzie kosztowne. Może to być jednak strzał na wagę złota (utrzymania) . Najpierw trzeba zapłacić Fogo Unii Leszno 300 tysięcy złotych za wypożyczenie, później samemu zawodnikowi należy przelać pieniądze za podpis i zdobyte punkty na torze. Ratajczak łącznie spokojnie może kosztować ponad milion złotych . INNPRO ROW po powrocie do elity nie zamierza oszczędzać. Przecież już kilka minut po awansie prezes Mrozek mówił w Canal+, że chce zagościć w PGE Ekstralidze dłużej niż na jeden sezon.

Katastrofa polskiego klubu. Dramat gwiazdora, w dwa dni stracił szanse na dwa medale W pierwszej kolejności ROW skontaktował się z Unią, by sprawdzić dostępność Ratajczaka. Odpowiedź brzmiała, że junior wciąż jest dostępny . Oba kluby mają dobre relacje. Rok temu rybniczanie wypożyczyli z Leszna Maksyma Borowiaka, który w finale Metalkas 2. Ekstraligi zrobił różnicę w dwumeczu z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Wypożyczenie się opłaciło . Temat przedłużenia pobytu Borowiaka w Rybniku też istnieje (jest szansa na wypożyczenie Borowiaka lub Huberta Jabłońskiego). Na razie przesądzone jest tylko pozostanie Pawła Trześniewskiego.

Skoro Unia zapaliła zielone światło na podjęcie rozmów z Ratajczakiem, to ROW musi tylko - i aż - przekonać żużlowca do transferu. Skład beniaminka powoli się krystalizuje. Mile widziane są wzmocnienia w formacji, juniorskiej, na pozycji U24 i zawodnika zagranicznego. Krajowy duet stworzą Czugunow i Drabik. Ich transfery przekreśliły szanse na pozostanie w Rybniku Jakuba Jamroga. Polak przenosi się do Cellfast Wilków Krosno.