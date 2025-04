Zwrot akcji w polskim klubie. Nowy trener wziął sprawy w swoje ręce

Kiedy trener Mariusz Staszewski nawiązał współpracę z Krono-Plast Włókniarzem, fachowcy twierdzili zgodnie: teraz albo nigdy. Chodziło o postawę młodzieżowców, których punktów w ostatnich dwóch latach brakowało. Nagle na trudnym terenie w Lublinie nastąpił przełom. Choć nie wystarczyło to do wygranej, Franciszek Karczewski i Szymon Ludwiczak wywarli ogromne wrażenie. Klub liczy, że to nie był jednorazowy wyskok, bo ich punkty będą teraz bardzo potrzebne. Zespół czeka bowiem walka o pozostanie w PGE Ekstralidze.