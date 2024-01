Zwrot akcji w polskim klubie! Będzie luksusowo?

Szkoleniowiec GKM-u bardzo poważnie podchodzi do swoich obowiązków . Zaplanował nie tylko zgrupowanie, ale także cztery mecze sparingowe (dwumecze z Apatorem Toruń oraz ebut.pl Stalą Gorzów). To nie wszystko. Trener postanowił nawet podszkolić język angielski, by lepiej porozumieć się z zagraniczną częścią drużyny, czyli z Maxem Fricke'iem, Jasonem Doyle'em i Jaimonem Lidseyem. To tylko dobrze świadczy o jego podejściu i chęci do pracy.

GKM jedzie do Hiszpanii. To nie będą wakacje

Kościecha w rozmowie z Gazetą Pomorską opowiedział o swoich planach na zgrupowanie. - Pierwszą opcją było Zakopane, ale uznaliśmy w klubie i z zawodnikami, że przed sezonem przyda się więcej słońca. To ma być głównie integracja drużyny, ale zaplanowałem m.in. cztery dni rowerowe. Na pewno nie będziemy leżeć w hotelu z brzuchami do góry - wyjaśnia trener, którego zadaniem będzie zdjęcie klątwy siódmego miejsca.

Żużel. Motor Lublin przegrał. Bartosz Zmarzlik i Maciej Kuciapa docenieni



GKM to klub od lat aspirujący do miejsca w fazie play-off PGE Ekstraligi. Ta sztuka jednak co roku się nie udaje, nawet mimo powiększenia liczby drużyn uczestniczących z czterech do sześciu. Od 2020 roku grudziądzanie zajmują siódme miejsca. Seria rozpoczęła się jeszcze za kadencji trenera Roberta Kempińskiego. Janusz Ślączka nie miał czarodziejskiej różdżki. Czy będzie miał ją Kościecha? Dowiemy się dopiero latem.



Jego jest pewne. Drużyna musi trafić z formą na początek sezonu, bo pierwsze mecze zapowiadają się ekstremalnie trudne. Na inaugurację do Grudziądza przyjedzie mistrz Polski - Platinum Motor Lublin, a następnie GKM pojedzie do Zielonej Góry i Wrocławia. Przy takim rozkładzie spotkań nawet jedna wygrana byłaby niezłym otwarciem.