Zwrot akcji w klubie milionera. Wszystko zmieniło się o 180 stopni

Najpierw deklaracja sprzedaży klubu nawet bezdomnemu, następnie ostra selekcja kandydatów, a ostatecznie zmienia zdanie i dalsze łożenie środków na łódzki żużel. Skrzydlewski w ostatnich miesiącach, po konfliktach z kibicami, chodził od ściany do ściany . Najważniejsze jednak, że udało się uratować Orła. Ostatnio w klubie doszło do rewolucyjnych zmian. Czy nadchodzą lepsze czasy? Na razie widać pierwsze efekty .

Żużel. Metalkas 2. Ekstraliga. Orzeł Łódź i rewolucji w klubie

Zmiany w Łodzi zostały dokonane na różnych płaszczyznach . Po pierwsze: Witold Skrzydlewski w porozumieniu ze sztabem szkoleniowym (Januszem Ślączką oraz Maciejem Jąderem) zbudował całkiem tanią drużynę. Milioner poczekał do końca i proponował niższe stawki zawodnikom, którzy pozostali na rynku i wybierali między Orłem a Autona Unią Tarnów. Zespół na pewno nie można skreślać z walki o czołową szóstkę. To mieszanka z potencjałem . Po drugie: z dużym optymizmem przyjęto informację o zatrudnieniu na ważnych stanowiskach: wiceprezesa Jakuba Zborowskiego (byłego dziennikarza stacji Canal+, współzałożyciela Wilków Krosno oraz dyrektora TŻ Ostrovii) i dyrektora zarządzającego Jana Konikiewicza (współzałożyciela firmy One Sport i przedstawicielami Discovery). Te ruchy miały wznieść Orła na wyższych poziom organizacyjny, a także marketingowy. I początek pokazuje, że tak właśnie się dzieje.

Trzecia zmiana? Nowe logo. Niby błahostka, ale zmianę chwalili najbardziej znani żużlowi eksperci. Trochę przypomina logo z NBA, bardziej zapadając w pamięć od poprzedniego. Czwartą jest komunikacja z kibicami. Już nie ma bluzg ze stojącej na torze polewaczki, tylko są rzeczowe i konkretne rozmowy w ciepłej sali konferencyjnej z nowymi działaczami.



- Według mnie dużo się zmienia i z tego, co było przedstawione na spotkaniu, to widzę, że ci panowie mają świadomość, co wcześniej było nie tak i mają plan na poprawę. Mnie się ta wizja podoba i ją kupuję. Z niego czekam na sezon. - Jestem pozytywnie zaskoczona. Myślę, że dużo dobrych zmian przed nami. - Nastąpiła poprawa w komunikacji - podkreślają kibice Orła w mediach społecznościowych.