Zwolnili znanego trenera, odcinają się od jego syna

Na razie oficjalnie nie są znane powody rozstania z trenerem, ale można się ich domyślać. Niemal na pewno związane to jest z kiepskimi wynikami sportowymi i brakiem awansu do fazy play-off. Stal napakowana zawodnikami z ekstraligową przeszłością, kończy sezon w lipcu. Delikatnie mówiąc, nie takie były oczekiwania. Na zwolnienie Stachyry mogły też jednak wpłynąć inne czynniki, jak choćby trudny charakter szkoleniowca.

Jedni biją brawo, inni krytykują

Pan Stachyra był super zawodnikiem. Ale jego dokonania trenerskie, menedżerskie, torowe... Bardzo dobrze że tak się stało. Elegancko, z podaniem sobie ręki, ale stanowczo - napisał pan Paweł. Inną opinie miał z kolei pan Bogdan. - No to kozioł ofiarny już jest. Tyle tylko, że za skład odpowiada zarząd, a kompromitowali się Miesiąc, Lampart, Łęgowik i Majcher. Jak oni odejdą, to ucieszę się bardziej - ocenił.

Na bardzo ciekawą i wyważoną opinię zdobył się pan Wojciech. - Czyli znowu wychodzi na to, że zawsze trener jest winny. Nie mówię, że Janusz jest wybitnym trenerem, bo nie jest. Natomiast moim zdaniem ma rękę do młodych i mógłby być w klubie coś jak Jankes w Lesznie, choć może ma czasem za twardą rękę, a młodzi teraz tacy czasem nijacy są. Do toru też by się przydał, bo zna robotę. Zarząd decyduje, ale może czasem można wykorzystać odpowiednio zasoby ludzkie. Pozostaje jeszcze " trudny charakter " Janusza, ale który dobry żużlowiec i ostry na torze ma łatwy charakter. Czasem trzeba poszukać sposobu jak dotrzeć do drugiego człowieka i wykorzystać jego potencjał i odpowiednio go nakierować na pozytywne działanie - stwierdził.