Związek nie odpowie na słowa ministra. Co z Rosjanami?

Słowa ministra nie są dobrze odbierane w polskim związku

Minister oczywiście popiera fakt, iż Łaguta złożył pozew przeciwko PZM. Mówi, że jako obywatel Polski ma prawo do pracy tutaj, a polski związek mu to uniemożliwił bez wyraźnej przyczyny.

PZM i PGE Ekstraliga nie zamierzają komentować słów ministra, ale i też ani myślą, by się ugiąć i dopuszczać Rosjan z polskim obywatelstwem do startu w lidze. Na pewno nie w tym roku.

PZM wkrótce zdecyduje, czy Rosjanie wrócą w sezonie 2023

Od dwóch osób w związku słyszymy, że w ciągu dwóch miesięcy PZM podejmie decyzję, co z Rosjanami w sezonie 2023. W listopadzie otwiera się okno transferowe, w którym będzie można podpisywać kontrakty na przyszły rok. Do tego czasu ma być jasne, czy Łaguta z Sajfutdinowem, a może ktoś więcej, wrócą.

W PZM mówią, że jak patrzą na zachowanie Sajfutdinowa (kompletnie zamilkł i nie wstąpił na drogę prawną przeciwko związkowi), to są za tym, by za rok wydać licencje Rosjanom z polskim paszportem. Z drugiej strony zachowanie takiego Łaguty kompletnie ich do tego zniechęca. Tym bardziej że Łaguta domaga się natychmiastowego przywrócenia do jazdy lub zwrotu utraconych korzyści, czyli wypłaty grubo ponad miliona złotych.