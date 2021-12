Żużlowy Święty Mikołaj jest z Rybnika

Przemysław Półgęsek Żużel

Niezależnie od tego czy prezenty kibicom żużla przyniósł święty Mikołaj, Gwiazdor czy Dziadek Mróz. Kluby polskich lig zadbały o to, by jego worek pełen był prawdziwych rarytasów. Kubki, koszulki, szaliki – taki asortyment to już norma. Co bardziej odważne drużyny stawiają na znacznie odważniejsze produkty – kosmetyki, maskotki, zestawy do szycia, wieszaki, a nawet alkohol.

Zdjęcie Daniel Bewley, Krzysztof Mrozek / Newspix