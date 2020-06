Szwedzka liga żużlowa Eliteserien rozpocznie rozgrywki z trzymiesięcznym opóźnieniem 11 sierpnia, lecz bez Smedarny, mistrza kraju w ostatnich trzech sezonach. Klub wycofał się stwierdzając, że mecze bez publiczności i wpływów z biletów będą zbyt kosztowne.

Szwedzka federacja sportów motorowych SVEMO podkreśliła, że w obecnej, trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa nie ukarze klubu z Eskilstuny za taką decyzję.

Wiceprezes SVEMO Per Westling powiedział na antenie szwedzkiej telewizji SVT, że nie można się tak sobie wycofywać z rozgrywek, ale tegoroczna sytuacja jest specyficzna. "Mamy do czynienia z rodzajem dżumy i cholery, więc klub nie poniesie konsekwencji" - zaznaczył.



Pomimo że Smedarna jak wszystkie kluby Eliteserien otrzymała 60 tysięcy euro w ramach pakietu pomocowego od rządu, jego prezes Tobias Spangberg wyjaśnił, że bez wpływów z biletów, które stanowią 50 procent dochodów klubu, nie stać go na uczestnictwo w tegorocznym sezonie ligowym. "Innej możliwości niż wycofanie się z tegorocznej walki o mistrzostwo kraju po prostu nie widzimy" - oświadczył.



Obecnie imprezy sportowe w Szwecji mogą odbywać się z udziałem maksymalnie 50 osób na trybunach.



