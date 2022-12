Żużlowy alfabet. Kryzys finansowy? Nie w polskim żużlu

Powroty Rosjan i odejście mistrza Zmarzlika

A jak Artiom Łaguta, czyli największy nieobecny ostatniego sezonu. Były mistrz świata nie miał okazji do obrony tytułu przez zawieszenie wszystkich Rosjan.



B jak beniaminek, czyli Arged Malesa Ostrów, która w całych rozgrywkach nie zdobyła ani jednego punktu. Mecz z udziałem drużyny prowadzonej przez Mariusza Staszewskiego niestety bywały kompletnie jednostronne.



C jak clown, czyli akcja marketingowa ZOOleszcz GKM-u Grudziądz, który udostępnił w sieci filmik nawiązujący do odejścia Krzysztofa Kasprzaka. Ex- zawodnik tego klubu najpierw został przedstawiony jak hot-dog, clown, a później wyrzucony do kosza. Nie wszystkim taka produkcja przypadła do gustu, a sam żużlowiec zapowiedział nawet sprawę sądową. Cała akcja była natomiast następstwa jego nieoczekiwanego odejścia do Krosna.



D jak Demski, czyli pan Leszek, który jest szefem wszystkich sędziów i to on nadaje kształt kontrowersyjnemu momentami regulaminowi. Niektórym nie podoba się jednak, że zaraz po ostatnim meczu w ligowej kolejce występuje w telewizyjnym Magazynie Żużlowym i na żywo ocenia pracę sędziów.



E jak ekskluzywny kontrakt Bartosza Zmarzlika w Motorze Lublin. Mistrz świata odszedł ze Stali i w nowym klubie może zarobić ponad 5 milionów złotych. To absolutny rekord, który sprawia, że najlepszy polski żużlowiec pod względem płac zostawia pozostałych daleko w tyle.

Łaguta zamknął sobie drogę do polskiej ligi?

F jak Fiałkowski, czyli pan Zbigniew z Głównej Komisji Sportu Żużlowego. W środowisku mówi się, że jego głos znaczy bardzo wiele. Niektórzy żartują, że jest szarą eminencją GKM-u Grudziądz.



G jak Grigorij Łaguta, który po wybuchu wojny na Ukrainie jasno opowiedział się po stronie Rosji. Wsparł Władimira Putina i najpewniej zamknął sobie drzwi do jazdy w PGE Ekstralidze już na zawsze.



H jak Hampel, który w trakcie rozgrywek PGE Ekstraligi przeszedł niesamowitą metamorfozę. Zaczął bardzo słabo, zmienił tunera i wystrzelił jak z rakiety. Sam zresztą przyznał, że w momencie kryzysu zaczął mieć wątpliwości, czy poziom sportowy pozwala mu jeszcze na rywalizację z najlepszymi.



I jak Indywidualne Mistrzostwa Polski, które w sezonie 2022 zadebiutowały w nowej formule trzech turniejów. Głosy w środowisku były podzielone, ale ogólny odbiór był raczej pozytywny. A turniej wygrał nie kto inny jak Bartosz Zmarzlik.

Beniaminek awansował i zrobił show

J jak Jason Doyle, czyli bohater najbardziej kontrowersyjnego transferu. Australijczyk był dogadany z Fogo Unią Leszno, ale wystawił ją do wiatru. Przekonała go bajeczna oferta od beniaminka z Krosna.



K jak Krosno, czyli nowy beniaminek, który dość nieoczekiwanie wywalczył awans do PGE Ekstraligi. Klub z tego miasta powstał w 2019 roku i potrzebował ledwie czterech sezonu, aby znaleźć się w elicie.



L jak Leśniak, czyli charyzmatyczny prezes wspomnianych Wilków Krosno. To on zasłynął z odważnych działań na transferowej giełdzie, które zszokowały żużlową Polskę.



M jak Motor, czyli nowy Drużynowy Mistrz Polski. Lublinianie byli bezapelacyjnie najlepszym zespołem w całym sezonie i sięgnęli po złoto absolutnie zasłużenie.

Prezes PZM-otu przeciwstawił się Rosjanom

N jak Nicki Pedersen, czyli były mistrz świata, który w czerwcu doznał potwornej kontuzji miednicy. Wydawało się, że dla byłego mistrza świata to może oznaczać koniec kariery. Ten jednak ani myśli powiedzieć "pas" i już zapowiedział powrót na tor na wiosnę. Na razie skupia się na rehabilitacji.

O jak One Sport, czyli polska firma organizująca cykl SEC o miano Indywidualnego Mistrza Europy. Ostatnia kampania przyniosła kibicom sporo emocji i skończyła się sukcesem organizacyjnym. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie złota Polaka, bo bardzo blisko tego trofeum był Janusz Kołodziej. Ostatecznie musiał zadowolić się tytułem wicemistrza Europy.



P jak polski paszport, który otworzy zawieszonym Rosjanom drzwi do powrotu do PGE Ekstraligi. Inna sprawa, że opór PZM-otu sprawił, że Łaguta, Sajfutdinow i Kudriaszow stracili cały rok startowy.

Wielka kasa w polskim żużlu

R jak rekordowy kontrakt telewizyjny, którego wartość na przestrzeni czterech lat wynosi aż 242 miliony złotych. Część kasy z tego tortu trafia na konta klubów, które zobowiązane są m.in. do szkolenia młodzieży, czy rozwijania działów marketingu.



S jak Sikora, czyli prezes PZM-otu, który jest jedną z najważniejszych postaci w środowisku żużlowym. Zasłynął z twardego weta w stosunku do Rosjan, którym uniemożliwił starty w polskiej lidze.



T jak Tadeusz Zdunek, czyli właściciel i główny sponsor Wybrzeża Gdańsk. W ostatnich miesiącach było o nim głośno, bo zarzucało się klubowi zaległości finansowe, które podważał sam zainteresowany. W rozmowie z Interią powiedział nawet, że rozważa w przyszłym roku oddanie klubu w ręce kogoś innego. Wszystko przez zniechęcenie do żużla.

U jak Unia Leszno, za którą trudny sezon, a kolejny rok wcale lepiej się nie zapowiada. Wszystko przez trudną giełdę transferową i odejście Jasona Doyle'a. Drużynę czekać będzie najpewniej walka o utrzymanie, co w Lesznie z perspektywy sukcesów z ostatnich lat będzie dużą nowością.