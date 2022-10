Żużlowiec, który przeżył cud przemówił. Chce wrócić!

Miedziński przemówił

- Podziękowania należą się też całemu środowisku żużlowemu, moim kolegom z toru, włodarzom klubowym. Dziękuję bardzo za słowa wsparcia. Kłaniam się każdemu kibicowi za liczbę maili, komentarzy, zdjęć, relacji, za oprawę podczas zawodów. Dziękuję również swoim najbliższym i przyjaciołom za to, że byliście ze mną w najtrudniejszych chwilach, a teraz pomagacie mi wrócić w stu procentach. Jestem bardzo wdzięczny za to, ze byliście ze mną od samego początku i wierzyliście, że znów mnie zobaczycie - kontynuuje.

Kibice spekulują teraz czy doświadczony żużlowiec powróci jeszcze do zawodowego uprawiania ukochanego przez siebie ekstremalnego sportu. On sam unika póki co jasnych deklaracji, ale między wierszami z jego słów wywnioskować można chyba całkiem sporo. - Teraz czeka mnie szereg ćwiczeń rehabilitacyjnych z moją ekipą. Włożę mnóstwo serca, by wszystko wróciło w stu jeden procentach. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia niebawem - pozdrowił swoich fanów.