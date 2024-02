Żużlowiec idzie po władzę! Tak chce uratować klub

Piotr Wardzała, zawodnik Unii Tarnów kandyduje do Rady Miasta Tarnowa z list Koalicji Obywatelskiej. Jego potencjalny wybór do Rady Miasta ma pomóc w ratowaniu klubu, wszak trudno wyobrazić sobie, by występował w opozycji do własnego pracodawcy. Piotr Wardzała kontynuuje rodzinne tradycje.