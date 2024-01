Żużlowi milionerzy już nie tylko w PGE Ekstralidze. Tam zarabiają wielką kasę

Jeszcze do niedawna jazda w PGE Ekstralidze była wyłączoną przepustką dla zawodników chcących pochwalić się milionowym kontraktem. W ostatnich kilku latach sporo się jednak zmieniło, bo wynagrodzenia żużlowców poszły w górę, a atrakcyjną umowę można także dostać w 2. Speedway Ekstralidze. I to do tego stopnia, że kilku zawodników świadomie wybiera jazdę w tej lidze, bo jest im łatwiej o większą kasę.