Żużlowi biznesmeni. Tak gwiazdy pomnażają majątek

Restauracje, domy weselne, hodowle psów, czy lokalne przedsiębiorstwa wielobranżowe - to najczęstsze biznesy żużlowców i ich rodzin, które prowadzą po godzinach. Ci sprytniejsi już teraz myślą, co czekać będzie ich po karierze i szukają zabezpieczenia. Jednak to na jeździe na żużlu dorabiają się ciągle największej fortuny.