Żużlowi Beckhamowie rozstali się?! To mówi wszystko [ZDJĘCIA]

Leon Madsen i Magdalena Bradtke od wielu lat byli parą. Mieszkali w Polsce, w Wejherowie, a obecnie w Danii. Po rozstaniu para Madgalena Bradtke nie wróciła do Polski. Nadal pozostaje w Danii, gdzie pracuje i święci sukcesy w sportach sylwetkowych.

Usunęli wspólne zdjęcia

Para pousuwała wspólne zdjęcia z social mediów. Wcześniej Magdalena Bratdke i Leon Madsen chętnie pozowali do zdjęć, od jakiegoś czasu próżno szukać ich wspólnych fotek w mediach społecznościowych. Magdalena Bradtke na jednym ze zdjęć wprost wykasowała Leona Madsena. Ucięła zdjęcie tak, by nie było widać Duńczyka. To zdjęcie z Gali PGE Ekstraligi.