Żużlowe skandale. Balanga na Teneryfie i buta Janowskiego

Balanga działaczy Stali na Teneryfie

W lutym, tuż przed startem sezonu 2021, Moje Bermudy Stal Gorzów udała się na zgrupowanie na Teneryfę. Pojechali zawodnicy, działacze i sponsorzy. Chodziło o szlifowanie formy przed rozgrywkami PGE Ekstraligi, a także integrację i konsolidacje środowiska. Te ostatnie niektórzy chyba zbyt dosadnie wzięli sobie do głowy. Wyszło bowiem na jaw, że o ile zawodnicy ciężko trenowali, o tyle działacze bawili się w najlepsze i zakłócali spokój gości hotelowych, a do podobnych scen miało dojść także w samolocie.

Kiedy sprawa ujrzała światło dzienne, powstała wielka afera. Portal Interia.pl poinformował o tych zajściach jako pierwszy. Oczywiście strona gorzowska dementowała wszelkie doniesienia, lecz my mieliśmy na wszystko niezbite i niepodważalne metody. Zresztą z niesmakiem do zajść na Teneryfie mieli podchodzić także sami zawodnicy, którzy z jednej strony trenowali, a z drugiej widzieli bawiących się w najlepsze swoich przełożonych.



Walkower przy bezchumrnej pogodzie

W czerwcu miało dojść do spotkania w ramach 2. Ligi Żużlowej między Stalą Rzeszów a Kolejarzem Opole. Słowo "miało" jest tutaj kluczowe, bo skończyło się walkowerem. I to przy bezchmurnym niebie i wysokiej temperaturze. Okazało się, że tor był nieregulaminowy, a wielogodzinna kosmetyka na nic się zdała.



Gospodarze tłumaczyli, że taka a nie inna nawierzchnia była efektem bronowania zleconego przez jury zawodów. Klub złożył zresztą odwołania. Te na nic się zdało, bo decyzją Trybunału PZM walkower utrzymano. Okazało się więc, że nie zawsze deszcz i pogoda stają na przeszkodzie w odwoływaniu zawodów żużlowych.



Buta Macieja Janowskiego

W lipcu na torze w Lesznie odbył się finał Indywidualnych Mistrzostw Polski. Przed zawodami atmosfera była bardzo napięta. Mówiło się o konflikcie między najlepszymi polskimi zawodnikami, czyli Bartoszem Zmarzlikiem i Maciejem Janowskim. Obaj zresztą byli wielkimi faworytami do złota. Większa presja była przede wszystkim po stronie dwukrotnego mistrza świata, który w Polsce nigdy nie sięgnął po tego typu czempionat.

I rzeczywiście między panami iskrzyło. Najpierw po jednym z biegów starli się na wjeździe do parku maszyn. To był jednak nie koniec. Mistrzem Polski został Zmarzlik, drugi był Janowski, a trzeci Janusz Kołodziej. Ceremonię medalistów skrócił sobie Janowski, który odebrał medal i wrócił do parku maszyn. Ten gest został odebrany jako brak szacunku do największego rywala i tylko podsycił plotki, że obu panom jest ze sobą mocno nie po drodze.