W niedzielę na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu Betard Sparta podejmie Fogo Unię Leszno w meczu, którego stawką będzie pierwsze miejsce po fazie zasadniczej ekstraligi żużlowej. Aby przystąpić do rundy play off z pozycji lidera, gospodarze muszą wygrać przynajmniej 11 punktami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Bartosz Zmarzlik wygrał Grand Prix Polski. Wideo © 2019 Associated Press

Przed wrocławianami wyjątkowo trudne zadanie. Unia Leszno kolejny sezon spisuje się znakomicie i wydaje się, że jest na najlepszej drodze po trzeci z rzędu tytuł mistrza Polski. Przed ostatnią kolejką ma trzy punkty przewagi nad Betardem, z którym na inauguracje rozgrywek wygrała u siebie 50:40. W tej sytuacji, aby wyprzedzić rywali, gospodarzom potrzebny jest punkt bonusowy.

Reklama

Obydwa zespoły wystąpią w optymalnych zestawieniach. W drużynie gospodarzy zabraknie co prawda Vaclava Milika, ale Czech w tym sezonie spisuje się słabo.

Trenerzy awizowali następujące składy:



Betard Sparta Wrocław - 9. Tai Woffinden, 10. Jakub Jamróg, 11. Gleb Czugunow, 12. Max Fricke, 13. Maciej Janowski, 14. Przemysław Liszka, 15. Maksym Drabik;



Fogo Unia Leszno - 1. Emil Sajfutdinow, 2. Brady Kurtz, 3. Jarosław Hampel, 4. Janusz Kołodziej, 5. Piotr Pawlicki, 6. Dominik Kubera, 7. Bartosz Smektała.

Przed ostatnią kolejką fazy zasadniczej jest jeszcze parę niewiadomych. Co prawda skład czwórki, która będzie walczyła o medale jest już znany, ale nadal trwa walka o szóste miejsce i uniknięcie baraży o miejsce w elicie. Po 13. kolejkach Speed Car Motor Lublin zaledwie o punkt wyprzedza siódmy truly.work Stal Gorzów. W 14. kolejce lubelski beniaminek w Grudziądzu spotka się z MrGarden GKM, a gorzowianie podejmą forBET Włókniarz Częstochowa.

Po fazie zasadniczej cztery czołowe drużyny pojadą w półfinałach (1. z 4. i 2. z 3.). Siódmy zespół czekają baraże z drugim zespołem 1. ligi, a ósmy bezpośrednio spadnie z elity. Już wcześniej stało się jasne, że będzie to Get Well Toruń.

Zdjęcie Maciej Janowski / Rafał Oleksiewicz/ REPORTER /

Program meczów 14. kolejki:

piątek

truly.work Stal Gorzów - forBET Włókniarz Częstochowa (godz. 18.00; pierwszy mecz 43:47) MrGarden GKM Grudziądz - Speed Car Motor Lublin (20.30; 41:49)

niedziela

Get Well Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra (16.45; 37:53) Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno (19.30; 40:50).