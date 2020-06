W tegorocznym cyklu żużlowych mistrzostw świata pozostały tylko cztery turnieje. We wtorek organizatorzy poinformowali o odwołaniu Grand Prix w Rosji i Niemiec. Inauguracyjne zawody mają się odbyć 1 sierpnia we Wrocławiu.

Powodem odwołania rywalizacji w Togliatti i Teterowie jest pandemia koronawirusa i wynikające z niej obostrzenia, np. dotyczące zgromadzeń.

Wcześniej zrezygnowano z przeprowadzenia rywalizacji m.in. na PGE Narodowym w Warszawie. Pierwotnie stołeczne zawody miały otwierać rywalizację o mistrzostwo świata, ale najpierw zostały przeniesione z 16 maja na 8 sierpnia, a później definitywnie je odwołano.

Oprócz Wrocławia, w tegorocznym terminarzu pozostały turnieje w duńskim Vojens (12 września), Pradze (19 września) i Toruniu (3 października). Planowano rozegrać 10 rund, a zostały cztery, chociaż organizatorzy cyklu GP liczą, że uda im się przeprowadzić dodatkowe imprezy.

Tytułu bronić będzie Bartosz Zmarzlik.

