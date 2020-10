Żużlowa GP – "dzikie karty" na sezon 2021 przyznane

Organizatorzy indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu poinformowali w niedzielę o przyznaniu pięciu "dzikich kart" na sezon 2021. Wśród tych, którzy je otrzymali nie ma żadnego z reprezentantów Polski. Po awansie do GP Krzysztofa Kasprzaka w stawce będzie trzech "Biało-Czerwonych".

Pierwsza szóstka zakończonego w sobotę na toruńskiej Motoarenie cyklu 2020 automatycznie zakwalifikowała się do udziału w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Są to dwukrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik, trzykrotny triumfator tej rywalizacji Brytyjczyk Tai Woffinden, Szwed Fredrik Lindgren, Maciej Janowski, Duńczyk Leon Madsen oraz mistrz świata z 2017 roku, Australijczyk Jason Doyle.

"Dzikie karty" zgodnie z niedzielnym komunikatem otrzymali Rosjanie Artiom Łaguta i Emil Sajfutdinow, Słowak Martin Vaculik i Australijczyk Max Fricke. Cała czwórka to uczestnicy zakończonego w sobotę cyklu 2020, którzy zajęli miejsca tuż za pierwszą szóstką.

Rosyjska dwójka, Łaguta i Sajfutdinow to siódmy i ósmy zawodnik tegorocznej rywalizacji. Obu rosyjskim żużlowcom niewiele zabrakło do zapewnienia sobie miejsca w pierwszej szóstce, ale ostatecznie swoje miejsca w cyklu obronili Madsen i Doyle. Dziewiąty w tegorocznej klasyfikacji Vaculik, aż sześć razy docierał do półfinałów, więc także otrzymał swoją szansę na walkę o tytuł w kolejnym roku. Świetnie zaprezentował się także Australijczyk Fricke, który w pierwszej toruńskiej rundzie po raz drugi w historii awansował do finału i po raz pierwszy wygrał turniej.

Ostatnią "dziką kartę" otrzymał Duńczyk Anders Thomsen, który kilka dni temu po raz pierwszy zdobył mistrzostwo swojego kraju na torze w Vojens.

Skład uzupełniają trzej najlepsi żużlowcy turnieju GP Challenge - Słoweniec Matej Zagar, Szwed Oliver Berntzon i Krzysztof Kasprzak, a także indywidualny mistrz Europy, wyłaniany w turniejach SEC, którym w tym roku został Brytyjczyk Robert Lambert.

W stawce walczących o tytuł indywidualnego mistrza świata zabraknie Patryka Dudka, który w tym roku zajął 12 pozycję.

Lista uczestników Speedway Grand Prix 2021 (w kolejności rankingu FIM):

1. Bartosz Zmarzlik (Polska)



2. Tai Woffinden (Wielka Brytania)



3. Fredrik Lindgren (Szwecja)



4. Maciej Janowski (Polska)



5. Leon Madsen (Dania)



6. Jason Doyle (Australia)



7. Artiom Łaguta (Rosja)



8. Emil Sajfutdinow (Rosja)



9. Martin Vaculik (Słowacja)



10. Max Fricke (Australia)



11. Matej Zagar (Słowenia)



12. Anders Thomsen (Dania)



13. Oliver Berntzon (Szwecja)



14. Krzysztof Kasprzak (Polska)



15. Robert Lambert (Wielka Brytania)

Krzysztof Frydrych