Żużlo-boks w Rawiczu, "kciuk" Dudka i słodki smak "Mazurka"

W Vojens mieliśmy jednak weekend słodko-gorzki, bo juniorzy zdobyli złoto, a seniorzy - lepiej nie mówić. Jednak to nie była seniorska łyżka dziegciu w juniorskiej beczce miodu, tylko odwrotnie. Łyżeczka miodu U21 w beczce seniorskiego dziegciu. Ale teraz, po Güstrow świat znowu jest piękny. Zresztą słuchać "Mazurka Dąbrowskiego" w Niemczech to jeszcze bardziej krzepiące niż reklama wymyślona w II Rzeczypospolitej przez pisarza Melchiora Wańkowicza: "Cukier krzepi!".

Skądinąd, jak w zeszłym roku byłem w tymże Güstrow, nie tak znowu daleko od polskiej granicy (najwięcej kibiców z Polski przyjechało wtedy na Patryka Dudka), to również grano polski hymn, ale dla Piotra Pawlickiego.

Co żużlowe "bogi" zabrały w zeszłą sobotę, to w jakiejś mierze oddały w ostatnią. Tak tylko w tym kontekście przypomnę, że dotąd w Speedway Euro Championship Polacy zdobyli raptem tylko trzy medale, a w tym roku SEC rozgrywany jest po raz dziesiąty. Wiem, co mówię, bo już siódmy rok z rzędu jestem Patronem Honorowym SEC (poczynając od 2016 roku). Dorobek Biało-Czerwonych jest skromniutki: brąz Krzysztofa Kasprzaka w 2016, srebro Jarosława Hampela w 2018 i brąz Patryka Dudka w 2021.